30 dic 2019

En Stradivarius apuestan este invierno todo a un color: el azul. Y la verdad es que entre tanto rojo y verde navideño es de agradecer encontrar otras opciones. Ya nos enamoraron con un abrigo sencillo pero efectivo a la hora de crear buenos looks de invierno y ahora nos han vuelto a seducir con una blusa que no vamos a dejar escapar. Si podemos, porque se está agotando por momentos y ya tenemos muy claro que no va a llegar a rebajas.

Esta es nuestra nueva blusa favorita de Stradivarius que necesitamos ya en nuestro armario porque todo apunta a que no va a llegar a rebajas. pinit stradivarius

Se trata de una blusa estampada de flores, en tonos azules y lilas, de manga con volumen y lazo en el cuello. Cuesta 25,99 euros y en un principio había disponibilidad en las tallas S, M y L. La mala noticia es que ya está agotada en la L y desde la web de la firma nos dicen que de la M quedan pocas unidades. Así que si pensabas dejarla para comprar en rebajas ya te puedes olvidar. O te la llevas ahora o te quedarás sin ella.

La blusa ya está agotada en la talla L y quedan pocas unidades de la M. pinit stradivarius

¿Y qué tiene de especial? Pues además de su favorecedor estampado y su precio, es que es más versátil de lo que te imaginas. Queda fenomenal con unos vaqueros y unas botas, como proponen en la web de la firma, pero también puedes usarla para la noche con una minifalda negra o unos pantalones de vestir. Si le añades unos pendientes de brillos o una diadema podrás llevarla incluso para Nochevieja.

La lleves como la lleves, por menos de 30 euros le vas a sacar muchísimo partido. Palabra de experta.