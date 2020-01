2 ene 2020

Las rebajas ya han empezado. Pero no en todas las firmas low cost. Algunas lo han hecho este 2 de enero pero nos queda todo el grupo Inditex, que simpre es el último en empezarlas (también en acabarlas). Por eso, mientras esperamos al 7 de enero, nos vamos apuntando en la lista de favoritos todo lo que queremos de Zara, Stradivarius y compañía. Y nuestra última prenda en formar parte de esta lista ha sido un abrigo de Zara: el que lleva Rocío Osorno en su última publicación de Instagram. Y ya que estamos, también queremos los pantalones, que son de la misma tienda pero que ya están agotados antes de que empiecen los descuentos. ¿Pasará lo mismo con el abrigo? Tiene toda la pinta.

El abrigo, le verdad, es que lo tiene todo para triunfar. Es de corte masculino y oversize a la vez por lo que no hay problema en llevarlo con un jersey gordito debajo e ir cómodas en los días más fríos del invierno. Tiene un color básico que pega con todo y un tejido de espiguilla que le da un toque original, dentro de la sencillez. Cuesta 89,95 euros y estaba disponible en tres tallas: S, M y L. Lo malo es que ya está agotado en la más pequeña y si nuestra intención era esperar a rebajas para comprarlo, nos vamos a tener que arriesgar porque todo apunta a que va a agotarse también en el resto de las tallas. Y en cuestión de días.

Este es el abrigo de Zara que lleva Rocío Osorno, cuesta 89,95 euros pero no podemos asegurar que llegue a las rebajas porque ya está agotado en la talla S. pinit zara

Queda perfecto con unos vaqueros pero mejor aún con unos slouchy blancos como los que lleva Rocío. Estos no es que no vayan a llegar a rebajas, es que no han llegado ni a Navidad. Llevan semana agotados en casi todas las tallas y solo quedan en la L y la XL ( y eso que había desde la XS hasta la XXL). No nos extraña, tienen un tejido de tacto suave que nos encanta y quedan bien con cualquier cosa. Por no hablar de que solo cuestan 25,95 euros.

Los pantalones slouchy que lleva Rocío Osorno están agotados en algunas tallas desde hace semanas. pinit zara

Aún así no perdemos la esperanza y cruzamos los dedos para que repongan tallas de ambos y poder copiarle un look así de cómodo y básico a Rocío Osorno. ¡Y apto para embarazadas!