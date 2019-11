8 nov 2019

A pesar de que se encuentra disfrutando de su luna de miel en las Maldivas y de que la barriguita de su segundo embarazo ya empieza a asomar, Rocío Osorno sigue compartiendo looks de esos que nos apetece copiar nada más verlos. Después de triunfar con este minivestido de fiesta rosa de Asos, la influencer sevillana nos ha descubierto un vestido de la nueva colección de Zara que había pasado completamente desapercibido y que no imaginábamos que podía ser tan bonito.





VER 16 FOTOS Los vestidos de nueva colección de Zara para las próximas semanas

Rocío Osorno acostumbra ha encontrar en Zara prendas en las que nadie se fija y consigue que parezcan mucho más bonitas de lo que la web del gigante de Inidtex muestra. Ejemplo de ello es este vestido que ha compartido en su cuenta de Instagram, aunque esta vez, al verlo en página online hemos descubierto que se trata de una prenda joya. Y es que, la influencer ha llevado este vestido con un look playero y relajado, sin embargo al verlo con detalle hemos descubierto que esta prenda es perfecta para la noche o como posibilidad de look para Nochevieja.

Se trata de un minivestido semitransparente de escote redondo y tirante fino fabricado en un crochet grueso decorado con aplicaciones de joyas. Pero su diseño detallado no es lo único que no nos ha dejado indiferentes, si no también su precio. Cuesta 129 euros por lo que sorprende que Rocío lo haya usado como estilismo playero y no como look de noche. Y es que, es una prenda en un tono plateado y brillantes que, combinado con unas sandalias de tacón y unos pendientes joya a juego, es ideal para coronarte como una de las mejor vestidas de una fiesta o evento de noche.