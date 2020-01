13 ene 2020

Por encima de los complementos joya rebajados y las diademas o las horquillas para peinados de fiesta, hemos dado con los dos accesorios de nueva colección más bonitos y baratos que nos vamos a comprar porque juntos elevan cualquier look a la perfección y transforman cualquier prenda básica.

¿La culpable? Sí, de nuevo Paula Echevarría, que nos ha conquistado con su último look de Instagram que ha lucido por Marbella junto a su chico Miguel Torres, sus padres y su hija en un fin de semana perfecto.

La actriz ha conjuntado un little black dress con encaje de Poète, una chaqueta negra de Cool the Sack y unos zapatos negros de Martinelli con dichos accesorios: unos pendientes de Mango y un lazo para el pelo de Stradivarius que no cuestan más de 20 euros.

¿El resultado? Un outfit clásico, básico y negro que podría ser de oficina pero que derrocha estilo y elegancia gracias a estos complementos, que lo transforman en un look de noche ideal para los eventos más especiales.

1. Pendientes con colgantes de borlas de micro abalorios y acabado metalizado en tono dorado. Precio: 12,99 euros. ¿Dónde? En la nueva colección de Mango.

2. Lazo satinado tamaño XXL en color negro con cierre de horquilla. Precio: 5,99 euros. ¿Dónde? En la nueva colección de Stradivarius.