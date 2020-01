7 ene 2020

Compartir en google plus

Paula Echevarría recupera su faceta de influencer después de las Navidades e inaugura 2020 (un número que, como asegura ella misma, "me flipa") con un look que nos ha conquistado, además de por estar formado por básicos de fondo de armario súper versátiles, por combinar prendas 'low cost' que son tan baratas, que no necesitan ni siquiera rebajas para entrar directas a nuestra cesta de la compra.





VER 21 FOTOS Los mejores chollos de las rebajas de Zara: 20 vestidos por menos de 20 euros

La actriz ha demostrado con este look que la combinación de blazer, vaqueros y zapatillas sigue siendo la ganadora este 2020, que los tono tierra siempre son una apuesta segura y muy fácil de combinar y, por si fuera poco, añade al conjunto una de las prendas virales del 'low cost' de esta temporada: el abrigo blanco de la colección de Dulceida x Primark que ha arrasado entre las influencers.

Pero el abrigo de Dulceida x Primark que ya llevó Erea Louro, entre otras, no es la única prenda 'low cost' del look de Paula Echevarría: el cárdigan de punto color cámel es de Lefties y los jeans pitillo (y súper favorecedores) son de Stradivarius. Eso sí, la actriz se resarce con el resto de prendas y complementos y apuesta por uno de los bolsos más icónicos de Gucci, una blazer de cuadros de Anine Bing (350 euros, aproximadamente), gafas de Fendi, joyas de Tous y unas zapatillas blancas de Space Flamingo, su nueva firma de ropa, que rondan los 100 euros.