20 ene 2020

Tenemos que reconocer que cuando hemos visto la última publicación en Instagram de Vicky Martín Berrocal, no nos hemos fijado demasiado en la reflexión que acompañaba a la imagen (una profunda frase que rezaba "cuando hay calma en tu interior, la adversidad solo es parte del paisaje"), pero sí que nos ha resultado familiar el look de la diseñadora. Al echar la vista atrás, hemos llegado al mes de octubre, y efectivamente, la foto corresponde a una de las visitas que hizo Vicky a su hija, Alba Díaz, a París el pasado otoño. Eso sí, este 'flashback' nos ha venido de maravilla para volver a acordarnos de la falda que protagoniza el estilismo...





En su día, nos enamoramos profundamente de esta falda midi plisada con estampado de leopardo que arrasó en Zara porque, además de ser súper favorecedora, costaba menos de 30 euros. ¿Lo mejor? Que la hemos buscado en las rebajas (con muy pocas esperanzas de éxito, la verdad) y cuál ha sido nuestra sorpresa al descubrir que no solo estaba baratísima (12.99 euros), sino que, además, aún seguía disponible. Eso sí, en una única talla: la XL.

Si tienes la suerte de que sea la tuya, o encuentras otras en las tiendas físicas, no lo dudes ni un momento y hazte con ella, porque te quedará de maravilla si la combinas con prendas y complementos en negro como hizo en su día Vicky Martín Berrocal, que le cedió todo el protagonismo al llevarla con una blazer de estilo masculino de su firma, Victoria, unas botas también de Zara y el 'it bag' de la temporada, el bolso The Pouch de Bottega Venetta.