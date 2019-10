14 oct 2019

La verdad es que es una gozada poder ver cómo comparten viajes y armario Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz. Madre e hija intercambian looks e interpretan tendencias con una soltura envidiable, prueba de lo mucho y lo bien que ambas viven la moda y de la moda. En su última escapada a París, donde Alba está cursando sus estudios universitarios, ambas lucieron una de las tendencias de la pasada temporada que se resiste a desaparecer del front row de nuestro armario: el estampado de leopardo. Imposible borrar de un plumazo este clasiquísimo print, que además favorece tantísimo en todas las edades.

Reproducir Video: Pincha en la foto de Alba Díaz para ver un vídeo en el qe te contamos cómo sorprender con un look de vestido y botas en estas fiestas.

Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz nos han demostrado cómo llevar el estampado de leopardo durante el día y la noche, sin perder un ápice de actualidad. La primera lo eligió para un look de día que favorece absolutamente a todas las mujeres con cualquier tipo de silueta. Rompió un total look negro de americana, jersey y accesorios con una falda midi plisada fantástica. Las botas de tacón caña alta conseguían el toque de tendencia que un estilismo tan clásico necesitaba para ser más interesante.

la falda con estampado de leopardo de Zara que lleva Vicky Martín Berrocal. pinit ZARA

Tanto la falda como las botas las encuentras ya mismo en Zara, pues forman parte de su colección de otoño. La falda midi lleva la cintura subrayada con un tejido combinado con efecto piel. y cierra en el lateral con una cremallera oculta y un botón a presión. Cuesta 29,95 euros y, desafortunadamente, ya no queda la XL. Las botas también son de reciente aparición: son de piel y llevan caña XL, tacón geométrico de 10 centímetros y terminan en punta almendrada. Cuestan 119 euros y las tienes en todos los números menos el 39, el 41 y el 42.

El vestido negro con transparencncias y estampado animal que lleva Alba Díaz es de And Other Stories. pinit and other stories

La prueba de la coordinación de moda de madre e hija la tenemos en el look de Alba Díaz que también optó por el estampado de leopardo. Alba eligió un vestido negro de And Other Stories con estampado de leopardo también negro y transparencias, y lo combinó con unos espectaculares botines metalizados color rosa de Elisabetta Franchi. Así consigue ese elemento de contraste y de tendencia que eleva el interés de cualquier look. La verdad: los dos estilismos nos parecen espectaculares.