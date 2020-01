22 ene 2020

No han pasado ni 24 horas desde que hemos descubierto los efectos positivos que un abrigo con estampado de leopardo tiene en los estilismos con jeans, y ya ha aparecido alguien que ha sumado a nuestra fiebre animal un par de zapatos de tacón con el mismo print. Y ha llevado el denim a la camisa, para poner el blanco de por medio y conquistarnos, otra vez, con su look.

Ha sido Nagore Robles, una de nuestras influencers de cabecera, quien nos ha recordado que es posible sacarle partido a esa camisa denim que nos compramos en un arrebato vaquero y ahora no sabemos qué hacer con ella. Especialmente si no somos aficionadas a los total look en el tono original de este tejido.

Agotadísima en la web, no te hagas ilusiones y piensa en la que tienes en el armario.

La camisa que luce la presentadora en una de sus últimas publicaciones en Instagram pertenece al catálogo de Zara, y uno de sus principales atractivos son los pespuntes combinados a contraste. Con bolsillos de plastrón con solapa en el pecho, está rebajada un 55% y de 29,95 euros ha pasado a 12,99 euros. Pero en la web de la firma está completamente agotada.

Si los juntas con otra prenda en el mismo color, piensas en la primavera instantáneamente.

El gran acierto del look de Nagore Robles es el color y el estilo de sus pantalones, que además le quedan como un guante. En blanco con diseño recto y bajo cropped, estos jeans pertenecen al catálogo de Mango y están rebajados. De 29,99 euros han pasado a costar 17,99 euros y están disponibles entre las tallas 32 y 42.

Leopardo, también aquí.

Para completar su look de jeans a contraste, la presentadora escogió unos zapatos de tacón con el estampado tendencia del momento, el leopardo. Y aunque los suyos son de la siempre cotizada firma Christian Louboutin, hemos encontrado estos en Asos que son más asequibles y solo cuestan 24,49 euros. Están disponibles entre los números 35 y 42.

Y tú, ¿sabes ya cuando vas a copiar el último look de Nagore Robles?