30 ene 2020

Qué llevar cada día a la oficina es el quebradero de cabeza que debemos solucionar todas las mañanas. De hecho, echamos de menos más ideas de las influencers para cubrir este expediente diario que tanto tiempo nos ocupa. María Fernández-Rubíes es una de las influyentes de Instagram que más se preocupa de esta etiqueta del vestir, a medio camino entre la formalidad y el estilo de tendencia. Y siempre nos encantan los looks que nos propone. El que nos ocupa en esta ocasión nos sugiere un vestido un poco arriesgado por lo corto: algunas profesiones requieren largos más formales. Sin embargo, si te puedes permitir esta licencia, el diseño es totalmente ideal. Tiene unos volúmenes y una textura que nos ha dejado maravilladas.

Este vestido corto de María Fernández-Rubíes está confeccionado en materiales reciclados por & Other Stories. pinit

El vestido que tanto nos ha gustado es de & Other Stories, una tienda algo cara pero en la que encontramos diseños absolutamente maravillosos que no se parecen a ninguno de los que se venden en el resto del low cost. Este está confeccionado en algodón orgánico, de ahí su particular rigidez. Lleva mangas con volumen, cinturón en el mismo tejido y dos bolsillos frontales. Precio: 99 euros.





María Fernández-Rubíes lleva las botas con suela track de Uterqüe. pinit

María Fernández-Rubíes acierta de pleno al combinarlo con unos botines con suela track de Uterqüe: el contraste entre el sexy del vestido y la rudeza del estilo montaña nos encanta. Se trata de un calzado confeccionado en piel de vacuno con elásticos en los laterales que favorecen la adaptación. La caña mide 17 centímetros y el tacón, 5,5 centímetros. El precio tampoco es demasiado barato, pero son los típicos botines a los que le vas a sacar partido varias temporadas: 139 euros.