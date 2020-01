8 ene 2020

¿Hay algo mejor que un look versátil, válido para todo tipo de sileutas y con prendas que puedas usar por separado? Sí, que tenga descuento. Parece que Nagore ha seguido nuestros consejos para arrasar en las rebajas y se ha hecho con prendas básicas(una de ellas se la vimos a Tamara Falcó) de las rebajas de Mango y de Zara con descuentazo. Y con ellas ha formado un estilismo de diez con el que puedes inspirarte para ir a la oficina, pero que también puedes usar para, por ejemplo, una tarde de compras. Y cuando veas los precios vas a terminar de enamorarte. ¡Toma nota!





Nagore Robles, que ha cogido las riendas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' por la maternidad de Toñi Moreno, está explotando su papel como presentadora al máximo y lo está haciendo con looks ideales. ¿El último? Un look básico protagonizado por una blazer de Zara. En concreto se trata de un modelo cruzado en color marrón con botones negros que costaba 59,95 euros y que ahora puedes encontrar por 39,99 euros. Las americanas son esa prenda que nunca pasa de moda y no puede faltar en ningún armario y Nagore lo sabe.

La presentadora optó por combinarla con prendas blancas, uniéndose a la tendencia de usar prendas claras en invierno. Para ello, Nagore escogió un pantalón recto de Mango que también ha llevado Tamara Falcó y que puedes comprar ahora por 19,99 euros. Añadió también una básica de manga corta con escote en pico de Zara que cuesta ahora 7,99 euros. Completó este estilismo con unas sandalias de tacón de tira fina también de las rebajas de Zara que están disponibles por 25,99 euros.

Puedes hacer como la presentadora o combinar estas prendas con unos botines o snakers para conseguir un look más casual y más cómodo. ¿Preparada para copiar este outfit de Nagore?