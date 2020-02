7 feb 2020

Fue en verano del pasado año cuando Zara sacó a la venta una falda larga de lentejuelas y estampado de rayas que no tardó en hacerse viral. Un diseño espectacular al que numerosas influencers no pudieron resistirse y que no tardó en agotarse gracias a que Instagram se inundó de imágenes con ella como las de Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz. Ahora, a pesar de que en las rebajas hay unas que son perfectas y de que Pull&Bear ha sacado unas estampadas ideales, Alexandra Pereira ha querido apostar de nuevo por esa falda viral de hace dos temporadas consiguiendo un look de diez.





VER 10 FOTOS Diez faldas midi para aprovechar las rebajas y meter en tu armario una de las tendencias de 2020

Se sabe que un look ha triunfado en Instagram cuando el número de 'likes' supera el habitual de ese perfil. Y este es el caso del último look de Alexandra Pereira. En menos de 24 horas, la creadora de Lovely Pepa acumula ya más de 30.000 'likes' y todo gracias a una falda de Zara del verano pasado. Un diseño que en su momento costaba 79,95 euros y que Alexandra ha demostrado que sigue arrasando. Y no es para menos. Porque es un diseño ideal con el que la influencer ha conseguido uno de sus mejores looks.

Ella optó por combinarla con una blazer de hombros fruncidos y una camiseta negras. Ambas prendas metidas por dentro de la falda de talle alto. Además, añadió unos stilettos negros, joyas XL doradas y un 'clutch' de Yves Saint Laurent. Un look más invernal apto para el frío de Nueva York, cuidad donde se encuentra la influencer.

Copiar el look de Alexandra Pereira es prácticamente imposible ya que la falda ya no está disponible. Sin embargo, dado el éxito que ha tenido, solo esperamos que Amancio cumpla nuestros deseos y esta primavera saque un modelo similar para hacernos felices.