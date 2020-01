22 ene 2020

Después del polémico 'Megxit', Kate Middleton se está ganando a pulso el título de 'reina de estilo' en solitario de la monarquía británica. La Duquesa de Cambridge parece empeñada en conseguir que nos 'olvidemos' de Meghan Markle, y aunque la todavía Duquesa de Sussex sigue dando titulares con sus looks, la esposa del Príncipe Guillermo lo está haciendo realmente bien...

En un acto sorpresa que no aparecía en su agenda oficial, Kate Middleton visitó junto a un grupo de niños el Museo de Ciencias de Birmingham con una blusa de estampado geométrico con detalle de lazo e inspiración setentera capaz de transformar (y mejorar) cualquier look de oficina. La suya es de Tabitah Webb y cuesta más de 300 euros...

Pero ha sido unas horas después, durante la visita a un colegio de Cardiff, cuando Kate Middleton ha aparecido con un look de rebajas 'made in Spain' que nos ha dejado los ojos como platos. La Duquesa de Cambridge ha apostado por los básicos y nos deja un look de día impecable en el que ha combinado un jersey de cuello vuelto negro con una falda midi con estampado de leopardo, el mismo modelo que tiene Vicky Martín Berrocal y que, después de llegar a las rebajas de Zara a 12.99 euros, está agotadísima.

Pero la falda estrella de Zara no es la única prenda de rebajas en el look de Kate Middleton... La Duquesa de Cambridge ha completado su estilismo con el único abrigo que cualquier mujer necesita en su fondo de armario: uno cámel cruzado de silueta masculina y que, en el caso de Catalina, está disponible en Massimo Dutti, rebajado de 349 a 199 euros.