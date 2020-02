8 feb 2020

La fiebre por los lunares llegó de pronto, sin previo aviso hace algunos años. No paso rápido, como la moda de llevar zapatos blancos, sino que se fue instaurando poco a poco en nuestra retina hasta convertirnos en verdaderas 'lunarholics'. Cual hurraca, ya no nos acercamos a las cosas que brillan, sino al estampado 'polkadot' en cualquiera de sus múltiples versiones.

Da igual que sea un pañuelo, un vestido o una falda. Todas deberíamos tener algo de lunares en el armario, no importa si es en blanco y negro o con combinaciones más atrevidas (este vestido de Zara lo demuestra, al igual que uno de los últimos estilismos de la reina Letizia), el lunar debe estar, no ser. Y las influencers también lo saben. Por eso, hemos caído rendidas al último look de María G. de Jaime: fácil, cómodo y todoterreno.





La instagrammer comenzaba el fin de semana con un mono bicolor en blanco y negro, una chaqueta con lentejuelas negras y unas Converse de plataforma blancas.

Aunque la misma María ha reconocido que todas las prendas son de Zara de temporadas antiguas, nosotras nos hemos puesto manos a la obra para encontrar un mono de lunares parecido y... lo prometido es deuda. ¡Lo tenemos!

Con una americana blanca, una chaqueta de punto, una biker o una cazadora vaquera, estamos seguras de que este mono te sacará de más de un apuro estilístico. ¿Lo mejor? Que solo cuesta 19,99 euros y es de H&M.

¡Qué viva el lunar!