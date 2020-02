14 feb 2020

La verdad es que con tanto volante y tantísimo vestido Xl, este look de Teresa Bass nos ha parecido un soplo de aire fresco. Además, resulta sorprendentemente cool sobre todo teniendo en cuenta que recurre a dos diseños súper básicos de Bershka, una de las tiendas más accesibles económicamente del low cost. Es la prueba definitiva de que para demostrar estilo no hace falta enterrarse a una misma en un montón de tendencias que, en el peor de los casos, solo logran enterrarnos en metros de tela y kilos de accesorios. A ver: a Teresa Bass todo le queda bien y el tipazo que tiene ayuda a elevar prendas sencillas, pero en este caso estamos seguras que este look resulta cool en todos los casos. Esos leggings vichy y una blusa negra no pueden estar equivocados.

Estilazo y tipazo total de Teresa Bass con este total look de Bershka. pinit

El estampado vichy es un clásico de la primavera y el verano que cada temporada anuncia la llegada del calor. Lo admitimos: es uno de los prints favoritos por su elegancia, sobre todo en esta versión en blanco y negro, y su feminidad. Teresa Bass ha elegido unos fantásticos leggings con un vichy pequeño precioso, que además están súper bien de precio: 19,99 euros. El contraste con las botas militares es la perfección. Compramos todo.





Teresa Bass justo después de fotografiarse con su look de Bershka, en un café. pinit

El acierto total de Teresa Bass es seguir con el espíritu femenino de los cuadrosvichy y combinar los leggings con una blusa negra, con un toque romántico en las mangas con volumen y los fruncidos. está confeccionada en popelín y solo cuesta 15,99 euros. Sin embargo, si no te atreves a a marcar tanto con los leggings, siempre puedes optar por una versión de la blusa romántica más larga: el look quedará igualmente fantástico. Seguirá siendo el más cool de la semana, lo mires por donde lo mires.