13 feb 2020

Estamos en temporada de gabardinas, probablemente la prenda más versátil y recurrente del armario de entretiempo. Tiene todas las posibilidades del mundo: nos abriga lo justo cuando ya se va el invierno, sobre jerseys y cárdigans, pero también acompaña casi hasta el verano, cuando aún necesitamos cubrirnos sobre ligeras camisas. De hecho, es junto al abrigo masculino o batín la prenda de abrigo central en un fondo de armario inteligente, sobre todo si la eliges en su versión más clásica. Una buena gabardina te puede acompañar a lo largo de toda la vida, si aciertas a comprar una de calidad. Teresa Bass lo ha hecho, pues hemos podido ver en su Instagram un modelo prácticamente eterno de una marca que se caracteriza por la buenísima calidad de sus prendas: Uniqlo.

Teresa Bass lleva el diseño más clásico posible de la gabardina, de Uniqlo. pinit

Ahora mismo aún encuentras en la tienda online de Uniqlo todas las tallas de esta gabardina, hasta la XXL. Es genial que podamos adquirir este diseño eterno en una amplitud de tallas suficiente. La silueta es, además, holgada, con lo que no tendremos que sufrir estrecheces en cadenras y mangas. Lleva los hombros caídos y está confeccionada con un tratamiento hidrofugo que repele la lluvia ligera (cuidado, porque se venden gabardinas tan baratas que calan). Además, no arruga. La perfección.





Una buena alternativa al color claro de la gabardona de Teresa Bass: en camel. pinit

Merece la pena pagar un poquito más por este diseño de Uniqlo, en un tejido de calidad y con un diseño eterno. Cuesta 89,90 euros, pero los amortizarás. Además, si no te termina de convencer el color tan claro de la gabardina de Teresa Bass, la puedes comprar en un precioso color camel, el más clásico de todos, o incluso en negro. Yo no me lo pensaría mucho: las tallas grandes suelen terminarse enseguida.