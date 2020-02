3 feb 2020

Se ha propuesto seguir sumando puntos en esa nueva faceta de 'influencer' que ha comenzado a cultivar y no está dispuesta a perder comba. Hablamos de Tamara Falcó, que con su participación (y a la postre victoria) en 'MasterChef Celebrity' ha resurgido como el Ave Fénix en ese papel que siempre había tenido en el papel cuché y que estaba de capa caída.

La hija de Isabel Preysler no para de compartir en sus redes sociales sus looks que, inmediatamente, se convierten en tendencia. Ahora, ha querido sumarse a otra moda para toda 'instagramer' que se precie: la de compartir instantes familiares. Y si una no tiene un niño del que presumir, pues lo pide prestado para dar un plus de ternura a la estampa.

Dicho y hecho. Tamara ha compartido una foto en la que aparece con su sobrino Miguel, hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco, en brazos mientras ambos miran a un perro que tienen a los pies. Los 'likes' empezaban a llegarle por miles ni tardando. E, incluso, la madre del niño le comentaba que era la mejor.

Tamara, que en estos momentos se encuentra si pareja, no ha oculta sus deseos de ser madre en un futuro en más de una ocasión ante los medios de comunicación. Mientras ese momento llega, puede ir practicando con Miguel, porque los hijos de Enrique Iglesias le pillan un poco a trasmano.