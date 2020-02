19 feb 2020

Mucho tuvieron que esperar los fans de ‘Sexo en Nueva York’ para volver a poder disfrutar en la pequeña pantalla de una serie en la que la moda desempañara un papel tan importante, pero la llegada de ‘Gossip Girl’ sirvió para tomar el relevo a la popular serie de HBO. Vestidos recién salidos de la pasarela se convertían en los protagonistas de cada capítulo gracias a la ociosa vida de su personajes, cuyo día a día transcurría entre fiestas, inauguraciones y vacaciones. Lo del instituto era una excusa para poder ponerle a Blair Waldorfuna diadema de vez en cuando: lo importante era la moda.

Las deportivas de la discordia de la foto promocional pinit

La serie regresa y los fans de ‘Gossip Girl’ esperaban ansiosos la primera imagen de este 'comeback'… que nos ha dejado a todos de piedra. Sabemos que el 'athleisure' sigue entre nosotros y que ahora el chándal no es ya esa señal de derrota de la que hablaba Karl Lagerfeld, pero, ¿qué pintan unas deportivas en la imagen promocional? De acuerdo, no son unas zapatillas de deporte blancas al uso, sino unas Golden Goose que cuestan 410 euros cuyo encanto radica en que parecen haber sido usadas decenas de veces. La firma ha renovado su modelo Superstar añadiendo detalles glamurosos, como la estrella dorada y el refuerzo del talón con purpurina, para lograr aportar a estas deportivas elegancia callejera.

Hasta aquí todo correcto, pero, ¿acaso alguien se imagina a Blair o a Serena Van Der Woodsen llevando estas deportivas? Es más: ¿crees que cualquiera de sus protagonistas tenía tan siquiera unas deportivas en su armario? La única vez que las mujeres de la serie no llevan tacones de Louboutin o Manolo Blahnik fue cuando salió a la luz alguna imagen del rodaje y alguna de ellas fue fotografiada con sus botas Ugg para huir tanto del frío como de los esguinces.

Blake Lively con sus botas UGG durante un descanso del rodaje pinit

Por cierto, ¿sabes quién más tiene estas zapatillas? Nada más y nada menos que personajes tan heterogéneos como Vicky Martín Berrocal, Sasha de Osma, Paula Ordovás, Selena Gómez y Victoria Federica.

Ed Westwick posa para Represent pinit

Al hablar de moda y de la serie, hemos de mencionar a Ed Westwick, que interpretaba al sensual y malévolo personaje de Chuck Bass. El actor ha lanzado la segunda colección para Represent, cuyos beneficios se destinarán a una fundación pediátrica que lucha por prevenir y fomentar programas de tratamiento del VIH y del Sida. Las seis prendas que dan forma a esta colección cuentan con la frase de ‘Gossip Girl’ “Three words. Eight letters. Say it and I’m yours.”