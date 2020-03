5 mar 2020

Después de darnos un respiro tras las navidades, las colecciones de fiesta regresan a las tiendas tras ser renovadas para afrontar la temporada primavera-verano. Poco a poco, el negro, las transparencias y los vestidos mini recuperan su protagonismo, entre los vestidos de flores y los pantalones de colores vistosos propios del momento. Y entre las tendencias de fiesta que vienen hemos encontrado una prenda que no es un vestido, pero que nos gusta tanto como si lo fuese.

Por que los monos cortos tal vez no tienen el encanto de sus hermanos los vestidos, pero pueden acabar resultando aún más cómodos, especialmente a la hora de sentarse. Y en Zara se han propuesto convencer a todas aquellas no terminan de ver el mono corto entre sus estilismos, con un diseño tan elegante como veraniego, en el que no faltan algunas de las últimas tendencias.

Viva el plumeti, y más en primavera

Este mono corto de Zara está confeccionado en plumeti y viene con escote de pico con volante acabado en pequeñas borlas, que se repiten en la manga, acabada a la altura del codo. Con cintura elástica y perneras con vuelo y forro, el mono tiene un precio de 29,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

Es un mono pero parece un vestido.

Tal y como vemos en el catálogo de la firma de Inditex, el mono es ideal para lucir con unas sandalias, ya sean con tacón y tira en la pierna o bajas. Y si la temperatura lo permite, seguro que también luce perfectamente con unos botines.

El volante y las mangas, con borlas.

Las transparencias superiores y su diseño vaporoso lo convierten en una prenda llena de encanto, que gracias a su color negro podremos combinar con accesorios de cualquier color que están aguardando su oportunidad en el armario.

Y tú, ¿te apuntas al mono plumeti de Zara?