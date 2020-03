6 mar 2020

Hay looks perfectos que pueden mejorar sobre la marcha. Y puedes empezar la mañana con una camisa, porque crees que es lo más adecuado, y terminarla con una camiseta cropped porque, indudablemente, queda mucho mejor. Y al final del día tu estilismo no es exactamente el mismo que con el que empezaste, pero sí has conseguido el look que buscabas.

Algo así le ha pasado a Marta Carriedo, que comenzó la jornada con una camisa anudada a la cintura, y la terminó con una camiseta que dejaba ver la cintura, pero también creaba un estilismo mucho más bonito. Un cambio que consultó con sus seguidoras en Instagram después de posar con ambas prendas.

Pero más allá de lo acertado del cambio, lo que nos ha encantado de este look son los preciosos pantalones de blanco roto que luce Marta, y que son ideales para estilizar nuestra figura mientras lucimos estilismos impecables.

El pantalón, en el catálogo de Zara pinit

Los pantalones de tiro alto pertenecen al catálogo de Zara y cuestan 25,95 euros. Con detalle de costuras marcadas en delantero y espalda, tiene bolsillos delanteros de vivo y cierre delantero con cremallera, botón y gancho. No tiene hebillas para el cinturón y crea un efecto muy bonito en esta parte del cuerpo.

Carriedo, en una captura de sus stories, con camiseta cropped. pinit

Además de en blanco roto, el pantalón de tiro alto que lleva Marta Carriedo está disponible también en los colores camello, marino y negro, entre las tallas XS y XL.Tal y como pudimos ver en sus stories, la influencer escogió unas sandalias con tira tobillera de Aldo para completar un look total white perfecto para un soleado día en Los Ángeles.