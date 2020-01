20 ene 2020

Mientras la eterna Shakira se deshace de su icónica melena rubia y rizada por una lisa y en tono negro, otras aprovechan para quitarle el puesto. La influencer Marta Carriedo se ha hecho con uno de esos cambios de look que demuestran que no es necesario recurrir a la tijera para conseguir una transformación inmediata.





Con su mismo color, el ice blonde, Marta ha cambiado su pelo liso tabla por uno mucho más natural y con mucho volumen, el pelo rizado. Al más puro estilo Sarah Jessica Parker, la instagramer ha compartido una foto en Instagram en la que podemos ver cómo su cabello ahora tiene un rizo muy cerrado y pequeño.

Sus seguidores no han dudado en aplaudir este cambio de look temporal tan favorecedor: "Te queda bastante bien. Aunque de las dos formas estás muy guapa" "Estás guapísima, prueba a rizártelo con tenacillas muy finitas" "No entiendo por qué no te lo has dejado así. A veces hay que arriesgar y salir de la zona de confort".

¿Cómo conseguir este hairstyle tan noventero? El truco está en moldear las fibras capilares durante horas. Hazlo manteniendo unas trenzas muy finas si tienes el pelo liso y lacio durante toda una noche y al deshacerlas éste será el resultado: una melena natural con mucho movimiento que favorece a todos los rostros y que es pura tendencia este invierno. Utiliza sprais texturizadores o fijadores para que dure intacto un día entero y aplica aceite hidratante en las puntas.