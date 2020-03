6 mar 2020

Sientan bien a todas las figuras, son fáciles de combinar, encajan a la perfección con el buen tiempo, elevan todos los look, han conquistado las tendencias de la primavera 2020, el street style, (y el armario de la Reina Letizia), y hay diseños tan inalcanzables que se agotan sin parar.

Los vestidos de flores son un imprescindible en cualquier armario, por eso no nos extraña que el vestido viral de Pull&Bear haya vuelto a nuestras vidas un año más.





¿Te refrescamos la memoria? Es de corte midi, fluido, de color verde, con escote a pico y panel fruncido bajo el pecho, de manga corta con volantes y con el estampado de flores más apetecible de la temporada.

Ideal para combinar tanto con sandalias de tacón como con botas o zapatillas para un estilismo más casual y cómodo. Sácale partido hasta final del verano para ir a la oficina, para viajar, para ir a la playa o para salir a tomar algo todo el día. Estamos seguras que las influencers ya lo han incluido en su lista de favoritos y no tardaremos en ver cómo se agota sin parar. ¡Después no digas que no te avisamos!

¿Su precio? 25,99 euros. Disponible en todas las tallas de la XS a la XL en la página web de la firma de Inditex.