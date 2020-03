9 mar 2020

Los estilismos 'working' son importantes porque sabemos de su trascendencia: en una entrevista de trabajo o una reunión en la oficina, un look perfecto puede inclinar la balanza a tu favor. Así de definitiva es la impresión que nuestra apariencia causa en quien nos tiene que evaluar o respaldar. En estos casos, el equilibrio entre la expresión personal y el tono adecuado es lo más difícil de conseguir, porque un ojo experto nota enseguida cuándo nos estamos disfrazando. Por eso nos ha parecido tan requetebueno este look de Uterqüe. Como recurre a básicos híper neutros, es difícil que tengas la sensación de vestir prendas que no te corresponden. Como esos básicos forman parte del universo espiritual de Chanel, poseen la longitud de onda perfecta para convencer en un entorno laboral. De verdad: funciona.

Para clonar este look, seguro que ya tienes las dos prendas básicas en tu fondo de armario: una camisa blanca lo más sencilla posible y unos pantalones negros minimalistas. No necesitas nada más porque el cárdigan se basta para aportar el nivel de interés justo que necesitas. Se trata de una chaqueta de punto con escote de pico y manga larga, con un ribete negro y una cadena dorada en puños y frontal. Cierra, además, con botones dorados. Es una inversión genial para tus citas laborales importantes: lo tienes por 99 euros en Uterqüe.





El conjunto de pantalón, camisa y chaqueta de punto en blanco y negor ya tiene ese espíritu masculino que tanto seducía a Coco Chanel, pero la cita se vuelve más literal gracias a los zapatos: son cien por cien 'chanelistas'. Son destalonados, como manda la tendencia de temporada, bicolores y con el tacón cuadrado y mínimo, ideal si no sueles recurrir a los zapatos de tacón (Uterqüe, 89 euros). Son Chanel cien por cien y le dan el toque justo de estilo cool que necesitas de cara a una entrevista de trabajo o cita importante. El chic francés no falla.