14 feb 2020

Compartir en google plus

A veces se nos complican un poco los estilismos que pensamos para las entrevistas de trabajo o las reuniones importantes en la oficina. Queremos demostrar formalidad, pero sin disfrazarnos ni recurrir al lugar común del típico traje negro. A veces incluso nos interesa mostrar una imagen muy actual y conectada a las tendencias, pero sin que el look acabe eclipsándonos. De hecho, uno de los resbalones más frecuentes tiene que ver con vestirnos (y maquillarnos) más de la cuenta, olvidando que la naturalidad y la propia expresión ayuda tanto como conocer los límites que fija la etiqueta indumentaria de cada profesión. Si tienes la suerte de disfrutar de cierta amplitud, este outfit de Sincerely Jules te va a encajar perfectamente. La apuesta por el blanco, la americana masculina, las zapatillas... Es un diez.

detalle de las zapatillas blancas que ha elegido Sincerely Jules, un diseño clásico. pinit

Lo mejor de este look de trabajo de Sincerely Jules es obvio: seguramente ya tienes en el armario las zapatillas blancas y una camiseta básica. Además, puedes echar mano de tus vaqueros favoritos, mejor si no están llenos de rotos, una licencia californiana que la influencer se puede permitir. Como se trata de un look minimalista, lo ideal es prescindir de esos vaqueros con notas de tendencia, como la silueta slouchy, la cintura 'paper bag' o las pinzas: mejor opta por unos vaqueros rectos o con la pernera ancha sin más.





VER FOTOS 12 chaquetas para estrenar hoy y llevar en primavera

una americana blanca ideal para clonar el look de Sincerely Jules, de Zara. pinit

Para todo lo demás, tenemos una buena noticia: puedes conseguir tanto la americana como el bolso de mano XXL en Zara. La megatienda gallega tiene en su nueva colección un pouch gigante, clon del diseño de Bottega Veneta que se ha convertido en viral, por menos de 20 euros. Eso sí: es un bolso bicolor, blanco roto y amarillo, pero funciona estupendamente ene ste look. La americana es prácticamente idéntica, solo cuesta 39,95 euros y la tienes disponible hasta la talla XXL. Hazte con ella ya: la llevarás esta temporada y el año que viene, también..