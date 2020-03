16 mar 2020

La verdad es que la situación no invita a quitarle importancia al coronavirus. El Covid-19 dejó demasiados muertos en China como para no darle la trascendencia que se merece. Pero es que, además, Italia es el segundo país del mundo en virulencia y extensión de la pandemia, que supera ya los 20.000 contagiados y se acerca a los 2.000 muertos. Por eso, es comprensible que Chiara Ferragni haya perdido los nervios en Instagram, ante unos comentarios de Kendall Jenner que quitaban importancia al virus. La influencer italiana está, además, confinada en su casa de Milán junto a su marido y su hijo, debido a la cuarentena que también ha decretado en gobierno italiano. Ella sí que está viviendo una situación grave.

La influencer italiana Chiara Ferragni, con la inevitable máscarilla anti coronavirus.

Lo cierto es que el mensaje de Kendall Jenner no tiene en consideración el impacto global que tienen sus palabras al menos en su red, en la que se reúnen 18 millones de seguidores. La top model de la familia Kardashian compartió un gráfico en el que se informaba de que la mayoría de las personas infectadas de coronavirus solo tenían síntomas leves y la tasa de mortalidad es muy baja. En resumen, la modelo repitió eso que también nos decíamos en España al inicio de la crisis: es solo una gripe. Ferragni, sin embargo, ya vive en propia experiencia que no es así, pues puede resultar mortal especialmente para personas que tengan problemas respiratorios o de otro tipo y requieran atención hospitalaria.





Kendall Jenner quitó importancia al coronavirus en su perfil de Instagram, de ahí su enfrentamiento con Ferragni.

La explicación de la influencer italiana a Kendall Jenner no puede ser más directa: "Cuanto tantísima gente se pone enferma a la vez, como está pasando en Italia, los hospitales se colapsan, porque no existen suficientes unidades de cuidados intensivos ni respiradores para ayudar a todo el mundo", explicó Chiara Ferragni. "Incluso personas muy jóvenes pueden sufrir complicaciones debido al coronavirus y necesitar una atención intensiva que escasea", aclaró. Por eso, Chiara escribió expresamente dirigido a Kendal Jenner: "Por favor, pedid a las famosas como Kendal Jenner que no subestimen este problema ni difundan mensajes equivocados. Que no cometan los errores que cometimos nosotros".