17 mar 2020

Compartir en google plus

La crisis del coronavirus no ha dejado a los famosos e influencers sin actividad en Instagram Parecía que el confinamiento iba a provocar una ausencia de contenido en las redes que se ha subsanado con los instagramers uniéndose a la campaña #yomequedoencasa y con sus propuestas de looks cómodos para estar en casa. Algunas como Marta Riumbau, han dedicado un post entero con inspiración para pasar la cuarentena con estilo. A ellos se ha unido Tamara Falcó, que después de un tiempo ausente por Instagram, ha animado a sus seguidores quedarse en casa con un look muy divertido con un jersey adorable del que nos hemos enamorado.





VER 8 FOTOS Los looks cómodos con los que famosas e influencers nos recomiendan quedarnos en casa

Tamara Falcó quiso mandar a sus más de 600.000 seguidores un mensaje de apoyo y optimismo ante la situación de emergencia sanitaria que españa y otros países está sufriendo. "Todo saldrá bien . Mucha fuerza para todas las personas que siguen trabajando día a día por nosotros, y a vosotros comunidad, pronto todo habrá terminado", escribió en su publicación junto a una imagen de ella en casa. Una fotografía en la que se la ve a la ganadora de 'Master Chef Celebrity' con un look cómodo y divertido del que se llevan todo el protagonismo el jersey y los calcetines.

La diseñadora escogió para pasar uno de estos días de la larga cuarentena un pantalón vaquero de corte 'flare' y talle alto de Pepe Jeans, que combinó con un jersey azul marino de Maje Paris. Un diseño de cuello redondo y manga larga con un un gato bordado en el centro de la prenda. ¿No es ideal? Pero no solo eso,Tamara quiso dar un toque divertido al estilismo acompañando estas prendas con unos calcetines de Jimmy Lion con bordados de tartas, cup cakes y barras de pan. Y es que, ¿hay algo más cómodo que andar descalza con unos calcetines molones? Nos encanta este look de cuarentena.