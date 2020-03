20 mar 2020

Si hace unos años eran los vestidos, ahora son las faldas las que parten la pana. Y más aún en primavera, cuando se pueden lucir en todo su esplendor sin abrigos largos que las tapen por completo. Además, aunque nos encanta cómo quedan con botas, tenemos que reconocer que con sandalias lucen todavía mejor. Por eso, no nos vamos a cansar de proponerte diferentes modelos a lo largo de esta temporada. Como este que hemos fichado ya en Zara, que apenas supera los 25 euros y tiene un color a la última: el lila. Y no lo decimos nosotras, lo han dicho los que más saben de moda. Por eso este tono está entre las tendencias de esta primavera 2020.





Hemos caído rendidas ante esta falda midi plisada de Zara que tiene el color de moda: el lila.

La falda en la que hemos puesto el objeto de nuestro deseo es de largo midi, en lila y con un tejido satinado que queda perfecto tanto para un look de día como para uno de noche. Además, el look que proponen en Zara es todavía más trendy de lo esperado porque le han añadido una chaqueta de efecto piel cropped (que ya de paso, también vamos a añadir a nuestro carrito de la compra virtual). Cuesta 25,95 euros y hay tallas dispinibles desde la XS hasta la XL. Quedan todas, no te asustes, si hay algo bueno que tiene este aislamiento es que ahora ya no salimos como locas a comprar en manada y lo tenemos que hacer desde casa.

Cuesta 25,95 euros y puedes añadirla a tu carrito de la compra virtual en cualquier talla, de la XS a la XL.

Otra ventaja -si se le puede llamar así- de este confinamiento es que, una vez que hayamos recibido el pedido en casa- podemos probar diferentes combinaciones. Porque esta falda te la puedes poner con todo, tanto para el día como para la noche. Pruébatela con chaquetas tipo blazer o con un cárdigan de punto; con una sencilla camiseta o camisa blanca; incluso con alguna sudadera con capucha para hacer contraste. Te darás cuenta de que encaja con todo pero también de qué combinación se ajusta más a tu estilo.

Que la pirmavera no te pille desprevenida, busca tu look con falda midi y, cuando se pueda, échate a las calles para lucirlo.