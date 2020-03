24 mar 2020

Los psicólogos insisten: no debemos caer en la tentación de pasarnos el día con el pijama y sin arreglar. Repetir la rutina que llevábamos a cabo todos los días antes de salir a la calle ayuda a sobrellevar el confinamiento al que nos obliga el coronavirus. Sin embargo, eso no signiica que debamos demonizar esta prenda cómoda e íntima, sobre todo porque desde hace varias temporadas los trajes inpirados en los pijamas son una opción más que aceptada para salir a la calle. De hecho, la primavera permite ya recurrir a ellos en los días más soleados y, aunque no podamos pasear ni hacer vida social, sí que son perfectos para estar en casa. Si aún no tienes ningún traje satinado e inspirado en el pijama de caballero de toda la vida, este es el mejor momento para hacerte con uno. Zara acaba de recibir tres diseños que son, directamente, increíbles.

Nos encanta este estampado vegetal que Zara ha elegido para este traje pijama.

Si te apuramos para que les eches un vistazo, no es por puro entusiasmo fan. Por suerte, Zara ha decidido proponer estos trajes hasta la XXL, con lo que si te das prisa podrás conseguir la talla más grande, que es la primera que suele desaparecer. La verdad es que los patrones son universalmente favorecedores (chaqueta amplia, pantalón de pernera generosa) y los estampados llaman muchísimo la atención por su alegría y su color. Llaman muchísimo la atención.





El traje pijamero con el estampado más retro de la mini colección de Zara.

Las camisas pijameras y los pantalones tienen esta silueta fluida que tan cómodamente llevaremos durante toda la primavera y el verano La parte de arriga lleva escote de pico y manga larga o francesa, además de aberturas laterales (25,95 euros). Todas cierran con botones. Los pantalones llevan cintura elástica ajustable con lazada y bolsillos laterales (29,95 euros). Son trajes tan bonitos, que hasta los vemos como look de invitada de boda, con unas altísimas sandalias de tacón. Maravilla.