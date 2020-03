25 mar 2020

Decir que el athleisure sigue entre nosotros a estas alturas es ya redundante, no solo porque lleva años anclado en nuestros armarios, sino porque en plena cuarentena, el chándal se ha convertido ya en el rey de la casa. Sin embargo, no es necesario que nos deshagamos de él aunque estemos WFH (Working From Home). De hecho, quizás de esta experiencia aprendamos, al menos, a convertir a la prenda más cómoda de nuestro armario en el mejor aliado para ir a trabajar. No te pierdas los mejores trucos para convertir la ropa deportiva en tu compañera laboral

Camisa con pantalón de chándal

No te olvides de que las presentadoras de telediario no van subidas a sus taconazos siempre, porque la tranquilidad de estar ante una mesa hace que los looks no tengan que ser tan sofisticados como pudiera parecer. Por eso, combina una camisa monocolor con tu pantalón de chándal preferido para poder trabajar con tranquilidad y no tener que entrar en estado de shock si de repente recibes un FaceTime de tu jefa.

Sudadera working

Sudadera de Loewe.

Llevar una sudadera es una opción válida en tus jornadas WFH, pero has de elegir siempre modelos sofisticados. Aléjate de la sudadera de Mickey, esa que cuando combinas con jeans te parece perfecta para tomar algo con los amigos, y elige modelos monocolor o con letras bordadas.

Camiseta con pantalón XL

Zoë Kravitz lleva en esta foto el look perfecto para trabajar desde casa.

Aunque los trajes oversize son pura tendencia, no tiene sentido ir el traje por casa, pero, ¿qué te parece tomar la fórmula de Zoë Kravitz y combinar tu camiseta de algodón preferida con pantalón de traje XL?

Sudadera con blazer

Sí: el nuevo uniforme de trabajo no consiste ya en llevar camisa con americana, sino en combinar tu blazer con una sudadera, como hace Dulceida. Por cierto, vamos a contarte un secreto: puedes llevar tu look con zapatillas de estar por casa, como hace la influencer.

Dulceida con zapatillas de estar por casa.

Camiseta blaca con joyas XL

Las joyas XL transformarán tus looks más sencillos.

Puedes llevar tu camiseta blanca oversize preferida con leggings, shorts o pantalón de chándal, pero si la combinas con un collar XL, estarás perfecta para enfrentarte a cualquier videoconferencia. No te olvides de aplicar máscara de pestañas y presume de look working en plena cuarentena.

La magia de estar a punto

La magia del punto.

Las prendas de punto son numerosas esta temporada, y firmas como Skims las han puesto de moda para estar por casa. Ahora que las barreras entre el hogar y la calle se difuminan gracias a la moda, en plena cuarentena desaparecen por completo y logran que un look de Zara a juego pueda servirte para tomar algo o para estar en casa trabajando.