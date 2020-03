25 mar 2020

Compartir en google plus

Mientras muchos aseguran aburrirse en casa y empiezan a subirse por las paredes, otros tratan de mirar la situación con más calma y han encontrado en este encierro el momento perfecto para hacer todas las cosas que el ritmo de vida habitual no nos permite.

La lectura se ha convertido en una de las actividades perfectas para 'matar' el tiempo libre, y buena muestra de ello nos han dado numerosos famosos a través de las redes sociales. Por si no fuera poco, desde el mundo literario y del comic, han querido aportar su granito de arena, y han puesto gratuitamente a disposición de los lectores algunos de sus títulos. ¡Ahora no tienes excusa para no leer! Pero, ¿qué leen los famosos?

Miriam Giovanelli

A principios de la cuarentena, Miriam Giovanelli anunció a sus seguidores de Instagram, que se ponía manos a la obra con una buena pila de libros que tenía en casa. Además, animaba a la lectura asegurando que compartiría sus avances literarios y opiniones a través de su perfil. Y dicho y hecho, días después, la actriz de 'Caronte' mostraba un poema de Ángel González, que causó sensación. Y parece que Miriam comparte gustos con Irene Montalá, quien también nos propone a través de su Instagram, la poesía de González para estos días de confinamiento.

La actrizha mostrado la importante pila de libros que tiene pendiente de leer esta cuarentena. pinit

Maribel Verdú

La intérprete aprovecha la cuarentena para leer todo lo que puede, ya que es uno de sus hobbies favoritos. En los últimos días, la hemos visto leer 'Las hijas de Antonio López' de la pintora Rebeca Khamlichi y la admirada novela de Alejandro Palomas, 'Una madre'. Ávida lectora, pocos días antes del confinamiento Maribel nos mostró otras de sus lecturas, 'Las primeras veces y otros artículos' de Sol Aguirre y 'El enebro' de Barbara Comyns. ¡Menudo ritmo lleva!

Natalia Verbeke

La cuarentena de Natalia Verbeke está siendo de lo más activa, al menos en redes sociales. Si unos días la vemos sudando la gota gorda con alguno de los entrenamientos que le pone su chico, el jugador de rugby Marcos Poggo, otros aprovecha para una buena lectura. Animando a sus seguidores a leer, la actriz nos mostró el libro que le entretiene estos días, 'Desnudo en Garden Hills' de Harry Crews, una novela sobre los estragos que causa la industrialización en una localidad en la que viven personajes de lo más extravagantes y curiosos.

Natalia intenta organizar su tiempo, y saca ratos tanto para el deporte como para la lectura. pinit

Marta Hazas

Con el bañador puesto y en zapatillas de estar por casa, así nos mostraba hace unos días Marta Hazas su jornada de lectura. Aunque pareciera que la actriz disfrutaba de unas idílicas vacaciones, nada más lejos de la realidad. Marta vive recluida en su casa, como el resto, y gracias a una apuesta con el autor de su libro, pudimos ser testigos de esta estampa. 'El heredero' de Rafael Tarradas, se ha convertido en uno de los grandes lanzamientos de los últimos meses, y Marta ya ha dado buena cuenta de él. Pero no ha sido la única, hace unos días, era la también actriz Macarena Gómez la que disfrutaba de la lectura de este libro.

Marta hizo una apuesta, y por eso la vemos como si estuviera de vacaciones caribeñas... pinit

Leticia Dolera

En varias ocasiones, Leticia Dolera nos ha querido hacer partícipes de sus descubrimientos literarios, y esta cuarentena, no iba a ser menos. 'Mirarse de frente' de Vivian Gornick ha sido el primer libro elegido por la actriz para esta temporada en casa. Y al parecer, la última novela autobiográfica de la veterana feminista, ¡le ha encantado!

Nieves Álvarez

Con una pose poco natural que no pasó desapercibida para sus seguidores, y que ella aseguró era solo para la foto, Nieves Álvarez nos ha mostrado la lectura que le entretiene estos días de encierro. 'Frida Kahlo' de Rauda Jamis ha sido la elección de la modelo. Una historia sobre la vida de esta increíble mujer que ha cautivado a millones de personas.

La actriz y directora aprovecha los días de aislamiento para disfrutar de la lectura. pinit

Lydia Bosh

"Apasionada ante la historia". Así se mostró Lydia Bosh tras cerrar las tapas del libro Sonrisas de Bombay: el viaje que cambió mi destino` de Jaume Sanllorente. La actriz aseguró que tenía pendiente su lectura desde hacía tiempo, y que esta cuarentena era el mejor momento para ello. El libro de este periodista y presidente de la ONG Sonrisas de Bombay se publicó en 2007 y ya lleva 22 ediciones publicadas.