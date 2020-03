30 mar 2020

Compartir en google plus

Qué bien nos vienen los lunares, probablemente el estampado más alegre, optimista y femenino que tenemos disponible ahora mismo en la tendencia de primavera. No es, sin embargo, un 'print' absolutamente democrático, como por ejemplo el floral. Requiere cierta actitud, un determinado estilo o un tipo de convicción que no todas tenemos. La versión parisina de los lunares, la más discreta, es la mas accesible. La opción flamenca, la más fuerte y divertida, tiene su complejidad. En nuestro universo influencer, dos mujeres destacan por lucir como nadie los lunares: Marta Lozano y Ana Moya. Solo tienes que ver el espectacular conjunto que se ha marcado esta última, un look de Bershka que es desde ya el más sexy del confinamiento.

Impresionante conjunto de pantalón y top mesonero de lunares de Bershka. pinit

En condiciones de normalidad, este conjunto de Bershka se convertiría en uno de los favoritos de cara a las ferias y festivales que tendrían que celebrarse en los próximos meses. Debido a este confinamiento en prevención del coronavirus, no nos queda más remedio que reservarlo para bien entrado el verano, cuando podamos disfrutar de la calle y del calor. Tiene enormes posibilidades, pues queda espectacular como total look de lunares pero por separado, top y pantalón resultan más que ponibles. Y son baratísimos.





VER 15 FOTOS Esta primavera, queremos el armario lleno de lunares

Los pantalones de lunares Bershka tiene una pernera flare muy llamativa. pinit

El top, un diseño con los hombros descubiertos, es capaz de animar cualquier look con vaqueros o falda básica, gracias a su escotazo súper sexy y a unas mangas con volumen y transparencias preciosas (Bershka, 17,99 euros). Los pantalones son otra adquisición importante, pues tienen una silueta que llama muchísimo la atención, con una pernera flare de lo más divertida y un tiro alto que hace un trasero espectacular (Bershka, 25,99 euros). Y qué decir de los lunares... Nos encantan en blanco sobre negro. Flamenco radical.