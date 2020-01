30 ene 2020

La Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid ya ha arrancado y además de enamorarnos con los looks ideales que han desfilado por la pasarela, también hemos encontrado estilismos que destacar gracias a las invitadas. La Semana de la Moda permite mayor creatividad y celebrities e influencers arriesgan más con sus outfits. Ana Moya ha sido una de ellas y lo ha hecho con la apuesta más segura que hay: el traje. Y no lo ha hecho con el de nueva colección de Zara, si no que ha vestido dos modelos que tiene una cosa en común: el corte oversize. La andaluza ha hecho como Grace Villarreal y ha triunfado con dos looks de inspiración masculina.

Para el primer día de la Fashion Week, Ana optó por un traje muy original. Un diseño de Duarte en tejido vaquero formado por blazer larga y pantalones, ambas prendas de corte ancho. Los pantalones estaban adornados en el bajo de la pernera por una raya vertical más clara a modo de contraste. Un moño alto y unas sandalias de tacón doradas de Quanticlo completaban un estilismo del que sacó su versión más sexy al llevarlo sin nada debajo.

Lo mismo hizo con el segundo traje que vistió para visitar el pabellón 14 de Ifema. En esta ocasión escogió un modelo marrón chocolate de raya diplomática que tenía el mismo corte que el anterior. y que también firma Duarte. Esta vez lo combinó de una manera más cómoda usando botines negros. Añadió un choker dorado y un bolso negro con cadena de carey. Ana Moya se une así a la lista de todos los ejemplos que tenemos de que el traje es, sin duda, la mejor opción siempre.