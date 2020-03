31 mar 2020

Compartir en google plus

El poncho de la solución para los abrigos extralargos del invierno, sin embargo Sara Carbonero ha sabido como reutilizarlo en un look de primavera y no nos puede gustar más. Debido al confinamiento, la periodista, que además de usar las redes para transmitir mensajes esperanzadores, está tirando de carrete y compartiendo fotos con looks dignos de comentar. Primero lo hizo con el vestido de flores que vas a querer llevar en verano y ahora lo ha vuelto a hacer con una nueva lección de estilo que tiene como protagonista un poncho.

Hasta ahora, pensábamos que el poncho ese tipo de prenda que solo usas cuando hace mucho frío y que recuerda a la época invernal. Pero ha sido Sara Carbonero quien nos ha hecho cambiar de opinión. La periodista ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen de días antes de que empezara la cuarentena en la que aparece ella tomando un infusión. Como ella misma explica, se trata de una quedada con amigas que ahora recuerda con especial cariño y donde llevó un look de entretiempo ideal.

Sara aparece con un poncho de estampado étnico en tonos granates y con el bajo desflecado. Una prenda que combina con un jersey de punto en color beige y unos pantalones vaqueros pitillo. Sara consigue hacer de este look uno perfecto para primavera gracias a que añade unas zapatillas blancas Converse. Una combinación de prendas de diferentes épocas con las que consigue un equilibrio perfecto al completar el outfit con su inseparable sombrero. ¡Nos encanta!