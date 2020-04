2 abr 2020

Aunque no estamos dispuesas a dar la primavera por perdida, ya estamos pensando en el verano. De momento, nos confirmamos con recibir los primeros y tímidos rayos de sol de la temporada desde la terraza o la ventana, pero nuestro deseo está puesto en la arena, el mar, la montaña. No podemos parar de pensar en el momento en que pisemos la calle, por fin liberadas del chándal, la sudadera, el pijama y los jogger. Nos proyectamos, sobre todo, con vestidos: esas prendas que en casa resultan más incómodas. De hecho, Mery Turiel nos ha puesto sobre la pista del vestido que no sabíamos que necesitábamos hasta verla con él. Es de flores y es de Bershka, claro.

En Bershka, los estilistas combinan el vestido de flores con camiseta.

La verdad es que el vestido no nos llamó la atención hasta que no se lo vismo a Mery Turiel, probablemente porque su manera de lucirlo no tienen nada que ver con la que propone Bershka. En el perchero online de la tienda, aparece superpuesto a una camiseta amarillo pastel, un look bastante grunge que, aunque está en línea con la tendencia de revivial de los años 90, no nos había sorprendido demasiado.





Nos encanta el estampado de margaritas del vestido de verano de Mery Turiel.

Ha sido al verlo sin camiseta en la propuesta de Mery Turiel cuando nos hemos dado cuenta del potencial de este vestido. No puede ser más sencillo, con su escote recto y sus tirantes finos, pero hace una silueta fantástica y el estampado de margaritas es una preciosidad. Además, Bershka lo confecciona en un tul de lo más original, aunque lo que seguro te va a gustar más es el precio: 15,99 euros. Así sí que merece la pena empezar a comprar de cara al verano. Es un chollo.