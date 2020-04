2 abr 2020

Somos adictas a las sudaderas, pero no solo porque las cinrcunstancias del confinamiento lo favorecen. Es cierto: es una de las prendas más cómodas para estar en casa, pues su silueta generosa nos deja toda la libertad de movimientos, pero sigue abrigándonos cuando lo necesitamos. Sin embargo, hace tiempo que nos habíamos rendido a su potencial de moda y la incluíamos en looks con ambición de estilo. Por eso no nos ha extrañado nada ver que Paula Ordovás se la pone hasta en la playa y con unos pendientes a todo lujo. Su acierto total es haberla elegido en un azul bebé maravilloso, que nos crea la necesidad imperosa de hacernos con una. No solo a nosotras: Marta Lozano también tiene otra en el mismo color. Y es maravillosa.

La sudadera que lleva Paula Ordovás tiene un ligero efecto desteñido. pinit

Por suerte, podemos comprar ahora mismo cualquiera de las dos sudaderas, pues las encontramos en todas las tallas disponibles en sus respectivas tiendas online. la de Paula Ordovás es de Brownie y tiene un ligero efecto desteñido muy californiano. Se llama sudadera Cloud (por ese efecto de nubes que incluye el tejido) y cuesta 45,90 euros. No es demasiado barata, pero ese azul bebé vale la pena.





Marta Lozano en plena sesión de belleza en casa con la sudadera azul bebé. pinit

Esta semana, también vimos a Marta Lozano luciendo una de estas sudaderas en azul pastel que tanto nos han gustado. Se la puso para una sesión de belleza en casa, con lo que solo hemos visto la parte superior, pero ella misma ha aclarado que es "la sudadera mas bonita del mundo", disponible en la tienda online de Tipitent. La verdad es que es incluso más apetecible que la de Paula Ordovás.

La sudadera azul bebé de Tipitent tiene un original bordado naranja en la espalda. pinit

La sudadera de Tipitent tiene la palabra "smile" (sonríe) bordada a tamaño pequeño en el frontal en color naranja, un contraste precioso que se amplifica en la espada, con un bordado XL maravilloso. Nos encanta esta combinación de colores, la verdad. La sudadera cuesta 48 euros y nos atrevemos a decir que es la más bonita que hemos visto hasta la fecha. ¿Nos la compramos? Nos la compramos.