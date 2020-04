6 abr 2020

Compartir en google plus

Las prendas de punto se han convertido en el 'must have' de la temporada, incluso para el verano (y estas low cost lo demuestran). A pesar de que parece un tejido solo apto para los días de frío, Zara ha conseguido hacernos cambiar de opinión con varios productos que llevan este tejido como protagonista, y el top es la prenda por excelencia. Sin embargo, ha habido uno que ha triunfado por encima del resto y que forma parte de la colección de prendas bordadas que prometían agotarse. Un top que ha sido todo un éxito y al que no ha podido resistirse Chiara Ferragni. Y sí, todavía está disponible.





VER 11 FOTOS 11 caprichos de punto por menos de 30 euros que son ideales para looks de entretiempo

La cuarentena de Chiara Ferragni no está siendo nada aburrida. Junto al pequeño Leone y su marido Fedez, la influencer italiana ameniza el encierro con contenido que sube a las redes diariamente. Entre los bailes de su hijo, los divertidos Tiks Toks y su labor solidaria recaudando dinero para la lucha contra el coronavirus, también ha habido hueco para la moda. Y sí, en el infinito armario de Chaira repleto de prendas de lujo carísimas también hay hueco para ropa de Zara. Y esta vez se trata del top de punto más viral de la temporada.

Se trata de un top de punto de tirantes anchos en color azul pastel. Una prenda caracterizada por unos sencillos bordados florales que no solo es un éxito por su bonito diseño, si no también por su precio. Cuesta 17.95 euros y tiene disponible una chaqueta a juego. Un conjunto de dos prendas al que ya se han rendido muchas influencer y que Chiara ha llevado junto a unos jeans para estar en casa durante esta cuerantena. La chaqueta está agotada y el top solo está disponible en la talla M y L. ¡No nos extraña!