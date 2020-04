6 abr 2020

Desde que Instagram es Instagram, somos de las que apostamos a tope por la versión de Dulceida más urbana y deportiva, más que por la fashionista vestida de lujo en la Semana de la Moda de París. De alguna manera, nos reconocemos y la reconocemos en esa longitud de onda más informal y menos encorsetada, una intuición que se está confirmando durante esta cuarentena obligatoria por el coronavirus. De todas las influencers, Dulceida vuelve a tener los looks más confortables, favorecedores y accesibles. De hecho, la gran mayoría de las prendas que te vamos a mostrar, sudaderas, joggers, camisetas y bodys, son de Asos, la tienda multimarca especialista en suministrar el máximo estilo al mejor precio. Atenta.

Total look en tono marrón que apuesta por un body asimétrico súper sexy.

Un look incontestable de Dulceida en este confinamiento le saca todo el partido a un sujetador de Moschino con una banda elástica con el nombre de la marca (83 euros), gracias a una sudadera corta, extragrande y de corte cuadrado de Asos Design (23,99 euros). Los pantalones son la única prenda de la selección que no es de Asos: unos fantásticos pantalones jogger de felpa de Bershka (19,99 euros). De hecho, en su siguiente look, un conjunto de Asos Design, también busca que una de las prendas sea espectacular, en este caso un body con escote asimétrico (15,99 euros), a juego con unos joggers también de color topo oscuro (23,99 euros).





Conjunto de sudadera y pantalón corto de la colección Asos 4504.

Más combinaciones de color que recurren a una prenda muy llamativa: este conjunto malva de la línea deportiva de Asos, Asos 4505. Dulceida apuesta de nuevo por una sudadera de manga larga y corte cropped (su favorito sin duda), con los hombros totalmente descubiertos por un cut out gigante (34,99 euros). A juego en el mismo tejido de rizo tenemos los pantalones cortos, con la típica cintura elástica con cordón (27,99 euros).

Otro look favorito de Dulceida: camiseta cropped y leggings desteñidos.

Este cuarto look es otro favorito de la selección: nos encanta el juego de color entre la camiseta blanca y los leggings, de un desteñido súper bonito. La camiseta es, de nuevo, un diseño cropped de corte cuadrado, de la firma Monki disponible en Asos (10,99 euros). Los pantalones son de Asos Design Petite (23,99 euros) y estamos seguras de que van a volar de la tienda ahora que Dulceida los ha sacado del anonimato. Son brutales de bonitos.