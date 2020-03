11 mar 2020

Si hay algo que nunca pasa de moda y que siempre es un acierto en tus looks más casual es el denim. Apostar por un total look de prendas vaqueras es sinónimo de conseguir ir casual y cómoda, pero muy sofisitcada. Además, para esta época es una de las opciones a las que más se recurre y mujeres como Vicky Martín Berrocal o Grace Villarreal ya han demostrado que sienta de maravilla. Dulceida ha sido la última en unirse a esta combinación y lo ha hecho con unos botines de Zara que son perfectos para los looks de primavera. Atenta, atenta.





Dulceida quiso compartir con sus seguidores una propuesta para estos días en los que poco a poco las temperaturas están aumentando. Se trata de un look perfecto para el día a día que lleva como protagonista el tejido denim. La influencer combinó una cazadora cropped de corte oversized de Storets, con una camisa blanca ancha similar a la que ella misma en su colección de Primark y unos jeans a juego de Calvin Klein.

Un estilismo de básicos, pero ideal del que nos ha llamado la atención sus botines. Un modelo marrón de Zara que se sale del tradicional negro por lo que es ideal para combinar con prendas más coloridas y primaverales. Son unos botines de serraje que tienen algo de tacón, cierre de cremallera y acabado en punta. Cuestan 49,95 euros y forman parte de lo nuevo que ha llegado al gigante de Inditex.

Además, no solo el color son un punto a favor de este modelo, si no también su diseño. La caña estrecha y el acabado en punta consiguen un efecto estilizador que se ve favorecido gracias al tono que sigue la sintonía del color de la piel y no contrasta demasiado como si hace el negro. Todo un acierto que ya hemos añadido a nuestra 'wishlist'.