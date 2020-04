14 abr 2020

Compartir en google plus

La cuarentena y la crisis del coronavirus no ha conseguido parar la actividad de Lefties. A pesar que es de las pocas marcas que no tienen disponible la venta online, sigue sacando nuevas colecciones que están consiguiendo que aumentemos nuestra wishlist de cosas que comprar cuando termine el confinamiento. Del minivestido que cuesta 9 euros y el camisero que no te quitarás en verano, hasta los básicos más cómodos y baratos, Lefties tiene un sinfín de prendas ideales de las que hoy destacamos una camisa que es perfecta para usar con vaqueros.

Lo nuevo de Lefties es una colección que nos hace soñar con el verano y viene carga de prendas súper ponibles que permiten renovar nuestro armario por muy poco. Entre los vestidos fresquitos y los shorts vaqueros hay una camisa que ha llamado nuestra atención. Se trata de un modelo con cierre de botones y cuello de solapa de rayas verticales, estampado que ofrece un efecto visual estilizador. Es un diseño de tejido fluido ideal para usar tanto en primavera como en verano que cuesta menos de 9 euros.

Sí, sí, has leído bien, por 8,99 euros puedes hacerte con esta camisa de manga larga que tiene un bolsillo delantero y que se encuentra disponible en tres colores: gris, azul claro y naranja. Increíble, ¿verdad? Además es una prenda súper ponible que no solo es ideal para combinar con jeans o con shorts vaqueros como propone la propia firma. Si no que también es perfecta para llevar a modo de caftán encima del bikini si escoges una talla más grande de la tuya habitual. E incluso con una falda blanca para una noche de verano. ¡Nos encanta!