16 abr 2020

Que estemos todo el día en pijama o en chándal y mallas no significa que no podamos alegrarnos la vista con las nuevas prendas que llegan a tienda y soñar con el momento del regreso, ¿verdad? Pues Stradivarius está ayudando a que el encierro sea llevadero y a que podamos ir preparando nuestro armario para la vuelta a la rutina. Además de ayudar con la medida de la entrega aplazada, ha traído prendas ideales que nos hacen desear con más fuerza la libertad y el buen tiempo. Después de la blusa de lunares y el vestido súper favorecedor, ha llegado un conjunto de flores que se va a convertir en tu look estrella.

Si eres de las que se estaba resistiendo a hacer un pedido online, Stradivarius ha conseguido que no podamos hacerlo más. La opción de recibir el pedido después y este conjunto de flores han conseguido que renovemos nuestro armario con este look tan ideal. Y es que, la firma de Inditex ha actualizado su nueva colección con varias prendas de las que hemos destacado este dos piezas de flores.

Un outfit formado por una mini falda de minifrunces (19,99 euros) que consigue una perfecta adaptación al cuerpo y un volante en el bajo y un top asimétrico con un hombro al descubierto y manga con volante. Ambas prendas con un estampado floral en tonos naranjas y granates muy favorecedor.

Una compra que es todo un acierto por varios motivos. Puede servirte como look de invitada para un evento no demasiado formal si lo combinas con unas sandalias de tacón. Añade unas planas y perfecto para cualquier noche de verano. Sin embargo, también puedes usar cada prenda por separado, dándole así mucho más uso. La falda con una básica y sneakers y obtendrás un estilismo cómodo, pero original. Y el top con unos jeans de talle alto y lookazo sexy con el que triunfar. ¡Lo más!