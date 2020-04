16 abr 2020

Mery Turiel es de las influencers que ha sabido cómo reinventarse durante la cuarentena. Sin poder fotografiar looks en la calle como ella suele hacer, ha optado por compartir con sus seguidores momentos divertidos y propuestas de estilismos que hace desde casa. Desde opciones para invitadas, hasta confirmando tendencias como la del tie dye. Su don para agotar prendas y revolucionar las redes sigue innato a pesar del confinamiento y el último producto con el que ha arrasado no es ropa, si no unas zapatillas de deporte de Nike que se van a agotar en un abrir y cerrar de ojos.





Hace unos días, varias influencers confirmaban que las zapatillas que se llevaban hace diez años volvían a ser tendencia y lo hacían con un modelo de Nike que estaba causando furor. Sin embargo, Mery Turiel ha preferido hacerse con un modelo más actual de la firma deportiva y parece que ha sido una opción ganadora. Sus más de 800.000 seguidores han llenado la publicación de comentarios alabando este calzado y preguntando por él.

Se trata de unas zapatillas Air Max 90 que Mery Turiel ha comprando en Asos y que están disponible aquí por 105 euros. Es uno de los diseños más famosos de la firma deportiva caracterizado por la cámara de aire en la suela que ofrece más amortiguación en color rosa claro, blanco, gris y negro.

Un diseño perfecto para dar ese "rollazo" a tus looks más urbanos y con el que dar vida a cualquier básico como ha demostrado la instagramer. Mery las combinó con unos jeans azul lavado y una camiseta de manga corta gris. Además, añadió unos calcetines blancos también de Nike, apostando al completo por ese estilo deportivo que tanto a gustado a sus 'followers'. ¡Sí, sí y sí!