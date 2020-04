21 abr 2020

Estamos enamoradas del estilo de las francesas. ¿Quién no tiene entre sus iconos de estilo a Inès de la Fressange? Esto no es nuevo, lo adoramos (incluso me atrevería a decir que lo envidiamos) desde hace tiempo pero lo que sí es para nosotras una novedad es la proliferación de firmas francesas como Rouje Paris o Sézane que, junto con Sandro y Maje son nuestro referente para vestir como una auténtica parisina. Por eso nuestra sorpresa ha sido máxima al ver, entre las novedades de Stradivarius, una blusa que bien podría pertenecer a alguna de estas etiquetas. Romántica, perfecta para llevar con uno vaqueros, unas alpargatas y un capazo lleno de flores. Ya nos imaginamos así este verano. Y por un precio que no nos creíamos que fuera real: menos de 20 euros.

La blusa de estilo francés que nos ha enamorado pertenece a la nueva colecciónd e Stradivarius. pinit

La prenda a la que nos referimos es esta. Una blusa corta con volantes, de cierre cruzado con mangas a la altura del codo, en bambula de algodón (la bambula es una técnica parecida al plisado, que deja la tela como si estuviera 'arrugada'). Es blanca pero lleva pequeñas flores azules bordadas por toda la prenda. Y cuesta 19,99 euros.

Video: Las blusas blancas más bonitas y favorecedoras del low cost

Todavía estamos dando palmas, ¿hemos encontrado la blusa más bonita de todas las colecciones de verano y no llega ni a los 20 euros? No nos pasaba algo así desde que fichamos el famoso conjunto de lunares baratísimo de Zara.

Blusa de bambula en blanco con flores bordadas, de Stradivarius (19,99 euros). pinit

Las tallas disponibles son todas las que tienen, S, M y L, pero esta bliusa promete agotarse en menos de lo que canta un gallo. Porque es 100% versátil para llevarla desde primavera hasta el otoño. Con vaqueros blancos o azules te quedará de 10, pero si además incluyes unas alpargatas y un bolso tipo capazo, tu look parecerá inspirado en Jane Birkin.

¿Es o no es una blusa especial que promete convertirse en la prenda viral del verano? Por fin podemos vestir como una chica francesa por muy poco dinero.