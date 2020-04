21 abr 2020

Si hay una máxima a la hora de elegir un look para estar en casa es la de la comodidad. Y aunque nos cueste reconocerlo, los vaqueros no son la mejor idea, a no ser que se trate de unos achos. Los pantalones jogger pueden ser un buen plan; o los leggings, a los que podemos añadir una americana cuando llegue el momento de la videoconferencia de trabajo. Pero si hay algo que realmente nos va a resultar cómodo para estar en casa es el punto. En pantalones, jerséis o conjuntos, como este de los Special Prices de Zara que queremos compartir contigo y que deberías comprar antes de que se agote del todo. Porque hay tallas que ya son inesxistentes pero aún tenemos esperanza. ¿Quieres descubrirlo? Sigue leyendo.

Un conjunto de dos piezas de punto, en tejido de canalé, de falta de tubo y jersey con botones que es perfceto para cualquier silueta. Incluso si estás embarazada. Pero eso ya lo veremos más adelante, de momento tenemos que analizar las dos partes porque una de ellas, la falda, ya se está empezando a agotar y solamente queda disponibilidad en una talla. Es estrecha pero al ser de punto se adapta a cualquier silueta. Además tiene una goma en la cinturilla y dos pequeñas aberturas laterales para una mayor libertad de movimientos. había tres tallas, S, M y L, pero ya solo queda la mediana. Cuesta 12,99 euros en los Special Prices de Zara.

El jersey, del mismo tejido, con el cuello a la caja y botones, sí que está disponible en las tres tallas, de momento. Además, su corte oversize es perfcto para llevar incluso si estás embarazada. De hecho Zara apuesta por una modelo embarazada en la web para lucir este conjunto. Cuesta 15,99 euros. En total, todo te sale por menos de 30 euros y te puedes poner ambas piezas por separado: el jersey con unos leggings y la falda con una camisa blanca metida por dentro.

Si aún no tienes un conjunto de punto en tu fondo de armrio, este con descuento de los Special Prices de Zara es tu mejor oportunidad. No te lo pienses mucho, ya sabes que se agota en un visto y no visto.