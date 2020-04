23 abr 2020

Con el buen tiempo de la primavera a punto de explotar, merece la pena ir fichando los looks clave de la temporada, aunque aún nos veamos muy limitadas por este largo confinamiento al que ya empezamos a verle un fin. Vamos a coger al calle con más ganas que nunca, sobre todo porque tendremos un montón de prendas listas para estrenar o combinar o a punto de pasar de la 'wish list' a nuestro armario. Si aún no te has animado a comprar nada, te recomendamos mucho echarle un ojo a Pull&Bear: esta tienda del low cost está lanzando outfits de máxima tendencia a unos precios espectaculares. Pero es que, además, el diseño es irreprochable, con lo que logramos el máximo efecto de moda con la mínima inversión. Tres ejemplos clave: la tendencia hombreras, el short como prenda esencial de la temporada y el denim como material estrella. Pull&Bear las clava.

Un look minimalista que es un diez, con camiseta con hombreras de Pull&Bear. pinit

Este estilismo es, directamente, un diez. Si lo tuyo es el minimalismo o tienes un armario ecléctico al que le gusta todo, tienes que hacerte con esta camiseta con hombreras. Lleva manga sisa, cuello redondo y está confeccionada en algodón (15,99 euros). Los vaqueros slouchy con detalle de pinzas y canesú delantero le van fantásticamente. Llevan trabillas en la cintura y cinco bolsillos (29,99 euros).

Precioso conjunto en denim rosa con cazadora retro y shorts de Pull&Bear. pinit

En el territorio denim, este conjunto de color rosa es paradigmático. Sin embargo, en vez de recurrir al revival años 90 que vamos a ver durante todo el verano, cita los años 80 con una cazadora retro con hombros potentes, cuello alto y adornos de pliegues espectacular (29,99 euros). Además, lleva unos shorts, probablemente la prenda más importante de la primavera y el verano, con el bajo sin acabar y pinzas (17,99 euros).

Conjunto de top con mangas con volumen y falda midi de denim. pinit

Por último, no queríamos dejar de destacar este fantástico conjunto en un denim de color azul muy oscuro, que combina una falda midi con pliegues y cierre de botones (22,99 euros), con un top a juego. Lleva las magas con volumen que siguen llevándose tantísimo, escote en forma de caja y un cierre con la misma botonadura que encontramos en la falda (19,99 euros). Tiene una versatilidad genial: la falda con una camiseta y el top con vaqueros siguen resultando maravillosos. Y tan baratos...