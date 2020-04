26 abr 2020

Siempre he sido una enamorada del 'animal print'. Me parece uno de los estampados más ponibles, multiusos y llamativos sobre la faz de la tierra, con el perdón de los lunares. Aunque muchos le tienen pavor, no hay nada como un vestido de leopardo para subir el ánimo, eso sí, bien combinado. La 'it girl' Olivia Palermo incluso juega el 'mix and match' con él, combinándolo con colores chillones o flores con un resultado digno de 'street style' en plena Semana de la moda de la Gran Manzana.





Pero el 'animal print' no solo hace referencia al leopardo: jirafa, vaca, guepardo, cocodrilo y cebra formarían este combo que tiene claros ganadores. Uno de los grandes olvidados es el estampado de cebra. Mi relación con él comenzó en una rebajas de Zara, donde encontré un vestido azul cielo con rayas negras, camisero y por encima de los tobillos que me robó el corazón. Más lo hizo el precio. Ahora, con el verano a la vuelta de esquina es hora de atreverse (¿podemos cantar, aunque sea, el estribillo? Atrévete-te-te salte del clóset) con cualquier estampado. ¿Por qué no empezar con este? H&M y Zara ya lo han hecho.

Buceando por la web de ambas firmas hemos encontrado cuatro modelos, todos de estampado cebra.

Este modelo de escote cuadrado y mangas abullonadas es perfecto para las noches de primavera en las que refresca. ¿Lo mejor? La falda tiene el corto perfecto, ni muy larga ni muy corta. Cuesta 29,95 euros y de Zara.

Este mini vestido en azul y negro es un 10 para el verano. Básico, corto y súper fresquito, no te lo quitarás. Además es ideal para lucir bronceado. De Zara, cuesta 25,95 euros.

H&M también se ha subido al carro de la tendencia y tiene múltiples modelos y prendas para que luzcas el estampado. Este vestido es la opción sobresaliente para el entretiempo: de gasa, suelto y con escote pico, solo necesitas unos zapatos cómodos. Cuesta 49,99 euros.

Y por último, pero no por ello menos importante, este vestido de tirantes finos y satén lencero pide a gritos unas seneakers y algo de sol. Ojalá podamos llevarlo para pasear por las calles primaverlas dentro de poco. Es de H&M y cuesta 19,99 euros.

¿Con cuál te quedas? ¡Es una elección muy difícil!