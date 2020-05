6 may 2020

Quien tiene un vestido negro tiene un tesoro. Y aunque ya lo teníamos bastante claro -tanto que no dejamos de buscar el perfecto- nunca está de más ver todas las posibilidades que tienen. ¿Y dónde encontramos las mejores ideas? En Instagram. Tanto las influencers patrias como las internacionales son una fuente inagotable de inspiración aunque sea en elgo tan sencillo como combinar un vestido negro. Y no uno cualquiera, sino uno de los más baratos de la temporada porque cuesta solo 19,99 y le vas a sacar tanto partido que te sentirás hasta culpable de haber pagado tan poco dinero por él. Es este modelo midi con vuelo de la nueva colección de verano de H&M, que no solo tiene estampados de palmeras y limones, también vestidos minimalistas tan ideales y baratos como este.

La influencer británica @lydiajanetomlinson ha dado en el clavo con este vestido low cost que ella misma se ha puesto de diferentes maneras para demostrar que queda ideal tanto con cinturón como sin él; con sandalias o mocasines; bolso o no bolso. Y poco nos parece, nosotras tenemos cientos de ideas -sandalias de colores, por ejemplo- para combinar una prenda que ya es oficialmente nuestro vestido comodín de estos primeros días de calor.

En H&M encontrarás el perfecto vestido comodín negro por 19,99 euros. pinit

Tantas bondades tenían que pasar factura y ya nos avisan en la propia marca que está volando en muchas de las tallas. Pero tenemos un plan B, otro vestido que nos gusta aún más. Tiene el mismo corte, con vuelo y mangas con volumen, pero está hecho en un tejido rugoso que nos encanta. ¡Y no hay que plancharlo! Cuesta 29,99 euros y se lo hemos fichado a otra influencer, @naaomiross

¿Y tú? ¿Eres de vestidos negros para el verano o solo los llevas en invierno?