7 may 2020

Ahora más que nunca envidiamos a las famosas que tienen una casa con piscina. Porque ha llegado el calor y muchas de ellas ya han disfrutado del primer baño del verano y lo han hecho estrenando bikini. Primero fue Laura Escanes, que hace unos días posaba en la piscina de su casa con un modelo de flores de Women'Secret. Y ahora ha sido Paula Echevarría quien, según comentaba en su foto de Instagram, cambiaba el entrenamiento por una tarde de sol y chapuzones. El # nos daba una pista: Paula estaba de estreno. Un modelo de su firma favorita, Calzedonia, en tejido rugoso, rojo con rayas blancas. Como accesorio, además de unas discretas cadenitas doradas al cuello, unas gafas de sol de otra de sus marcas fetiche, Dolores Promesas. Es evidente que Paula Echevarría ya está en modo verano y ya lo demostró con un conjunto tropical perfecto para inaugurar la temporada.

Como ya sabemos que Paula tiene 'mano' dentro de la marca (ha sido su imagen durante años) es una privilegiada y ha podido ser la primera en llevar un bikini que aún no está a la venta en la web de la marca. Una pena porque las rayas marineras nos parecen el estampado perfecto para el evrano. Aún así, nos hemos quedado con las ganas del rojo del bikini de Paula que, sobre la piel bronceada de la actriz (¿cómo puede estar tan morena a primeros de mayo?) queda de lo más favorecedor. Por eso, hemos buscado otras opciones de Calzedonia en este tono a las que no te vas a poder resistir.

Push up

Esta opción es la mejor para todas esas chicas que no tienen mucho pecho. Lo levanta y le da volumen, además de tener una forma original con dos tiras que salen del top y se cruzan en la espalda a modo de lazada. La parte de arriba cuesta 30 euros y la de abajo, 15 euros. Es de Calzedonia.

Bikini bandeau

Este tipo de bikini es el favorito de las que no quieren que les quede ni una marca blanca cuando toman el sol y, al no tener tirantes, cumple con esa función a la perfección. Es también en color rojo y de Calzedonia. El top (con tirantes extraíbles) cuesta 20 euros y la braguita brasileña, 15.

Con volante

Este es nuestro favorito y no descartamos que Paula lo lleve en alguna ocasión a lo largo del evrano porque ya la hemos visto con un bikini de braga alta y escote de volante en alguna ocasión (que por cierto, le senataba fenomenal). Es ideal para las que quieren variar un poco y añadir también a su traje de baño algo de tendecnia. Eso sí, si no quieres tener marcas, no te lo pongas todos los días. El top cuesta 30 euros y la braguita alta, 20.

El clásico

Este es el de toda la vida. El mínimo que tapa el pecho con un top de triángulos y una braguita que se ata en los laterales. Es ideal para todo tipo de silueta porque se adapta a todas las curvas, simplemente tienes que atarlo a la altura que mejor te quede y te sea más cómodo. El bikini entero cuesta 45 euros también en Calzedonia.

Después de ver a Paula Echevarría y estos modelos de bikinis, seguro que el rojo ya se ha convertido en tu color favorito para elegir traje de baño.