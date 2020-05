12 may 2020

Vale que ahora que podemos empezar a salir de casa, lo último que nos apetece es continuar con lo looks de cuarentena protagonizados por ropa deportiva, de punto o directamente por el pijama. Apetece comenzar a usar vestidos románticos, monos veraniegosy nuestros vaqueros en tonos pasteles disfrutando de los looks de primavera que el confinamiento no ha permitido. Sin embargo, Aretha Fusté ha conseguido que nos olvidemos de los vaqueros por un momento con un conjunto de Nike que estamos deseando tener para los paseos de la desescalada.

La influencer quiso compartir con sus seguidores algunas de las prendas que había comprado en Nike. Primero un look de malla y top ideal para retomar nuestra rutina deportiva al aire libre y después un conjunto muy colorido de la firma de deporte que no solo ha enamorado a Aretha, si no también a muchos de sus seguidores ya que han conseguido agotarlo en menos de un día. Y no es para menos, porque su diseño es para presumir de él en cualquier momento, como ha hecho la instagramer, que no ha podido resistir las ganas de estrenarlo en el mismo día que lo ha recibido.

Se trata de un conjunto con un diseño tipo patchwork formado por una sudadera de corte amplio en tonos amarillos con el logo a un lado que cuesta 60 euros y unos pantalones cortos en tonos rosas, amarillos y azules que puedes comprar aquí por 40 euros. Dos prendas que Aretha compartió por la mañana y que horas después ya se habían agotado por culpa de sus casi medio millón de seguidores. La sudadera, disponible también en malva, está completamente agotada en la web de la marca y los shorts han desaparecido en la S y prometen hacerlo en el resto de tallas porque son ideales.

La influencer llevó este conjunto deportivo para pasear a su perrita y lo combinó con unas zapatillas blancas y calcetines también de Nike. Un look de estilo deportivo y muy cómodo que demuestra que la ropa sport también puede ser sofisticada y que se puede ir con mucho estilo vistiéndola. ¡Nos encanta y lo queremos!