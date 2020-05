14 may 2020

Las últimas publicaciones de Mery Turiel en Instagram nos han dejado varias ideas que no pueden faltar en nuestro armario de verano. La influencer es experta en encontrar prendas que han pasado desapercibidas para el resto y hacer de ellas nuestro objeto de deseo. Primero compartió las sandalias más cómodas y que más estilizan y después nos enamoró con un bañador low cost que sienta de maravilla. Ahora se ha sumado a una de las tendencias más buscadas de la temporada: los lunares. Y lo ha hecho con u vestido ideal.





VER 15 FOTOS 15 prendas de lunares para llevar en 2020 que son pura tendencia

A pesar de que continua con el confinamiento, como todos los residentes en Madrid, María sigue compartiendo con sus seguidores ideas de looks perfectas para cuando termine el encierro y que tú también vas a querer lucir durante la desescalada. El último ha sido un vestido que ha triunfado entre sus 'folowers' que ha generado comentarios del tipo: "Podrías salir tú en las webs de las tiendas por favor???? "entro y no me gusta nada, te lo pones tú y me encanta todo".

Y no es para menos porque Mery Turiel salía en la publicación un vestido beige de lunares negros que ha encontrado en la nueva colección de Bershka y que ha demostrado que sienta de maravilla. Se trayta de un modelo midi de tirante fino caracterizado por un escote en pico cuizado, un fruncido en el lateral y la espalda descubierta con lazada. Pero este diseño tan ideal no es lo mejor, si no su precio. Cuesta 19,99 euros, por lo que por menos de 20 euros puedes hacerte con un vestido cómodo, fresquito y súper tedencia.

También está disponible con color mostaza y con él Mery ha demostrado su amor por los luanares, ya que no es la única prenda con este estampado que tiene. Hace pocos días también compartía un look del estilo, pero con un mono con un diseño muy original también de Berhska. ¿Tienes ya tu algo de lunares en el armario?