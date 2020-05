21 may 2020

Los recursos de las que medimos menos de lo que nos gustaría para alargar las piernas (no voy a entrar en medias) pasan por algunos trucos de estilo a lo Eva Longoria que no son milagrosos pero que resultan ser de lo más eficaces si son combinados de forma inteligente. Y el calzado es una de las mejores opciones para crear looks que vayan a favor de nuestra longitud sin ser incómodos. Porque los tacones infinitos ya no son la única opción para el verano 2020.





Los diseños se han multiplicado y ahora podemos elegir entre mules, babuchas o bailarinas escotadas, entre los zapatos en color nude a los que las royals como la reina Letizia no pueden resistirse o entre las sandalias de vinilo que triunfan en el street style.

Un material por el que apuesta sin parar el low cost esta temporada y donde podemos encontrar sandalias tan bonitas y favorecedoras como estas de la nueva colección de Stradivarius.

Se trata de un diseño de tacón cómodo y cuadrado, con la suela también cuadrada en color azul bebé y una sola tira ancha en el empeine de vinilo con la que vamos a ganar visualmente unos centímetros de altura. Pura tendencia muy fácil de combinar con vaqueros, con vestidos, con faldas o con shorts para ganar en estilo en cualquier ocasión.

Una compra que no nos vamos a perder ahora que estas sandalias de Stradivarius están disponibles en todas las tallas y son ideales para llevar en verano. Cuestan 29,99 euros y están disponibles también en tono blanco crudo aunque con lista de espera. ¡Corre que vuelan!