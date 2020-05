27 may 2020

Ayer por la tarde, Sara Carbonero revolucionó Instagram con un cambio de look. La periodista, que anunció hace apenas un año que tiene cáncer, mostró su pelo tal y como lo tiene ahora, con un corte pixie que le ha hecho renunciar a su famosa melena. Y no se puede negar, el pelo corto le sienta de maravilla. Pero después de leer los mensajes de sus fans -entre ellos muchos personajes conocidos- llenos de piropos hacia Sara y de analizar el mensaje que trataba de enviar con esa foto, nuestra atención se ha centrado en su ropa. En concreto, en el vestido de punto que lleva, un modelo de Zara que ya queremos tener en nuestro armario de verano. Y es que Sara no deja de inspirarnos, con pelo largo, corto o como sea.

A pesar de estar sentada y de llevar una cárdigan larga encima, rápidamente hemos fichado el vestido de punto que lleva la periodista. Un modelo de la colección de verano de Zara, en color teja, largo, de canalé y con escote redondo, que se adapta a la silueta y que aunque no veamos en su pleno esplendor, estamos seguras de que a Sara le queda como un guante. Ella es muy fan de los vestidos de punto y no es el primero que lleva esta primavera, ya la vimos hace poco con otro modelo de Zara que ha arrasado en ventas.

En este caso, el vestido también está siendo un éxito de ventas. Y no nos extraña, es de lo más práctico para el verano, de esos que puedes llevar las 24 horas del día.

Cuando salió a la venta, estaba dispoinible en las tallas S, M y L, pero esta última ya está agotada. Y a partir de hora, después de vérselo a Sara, seguro que se caba en alguna más. El vestido cuesta 39,95 euros. Ella lo combina con una chaqueta larga encima y unas sencillas cadenas doradas. Nosotras le añadiríamos unas alpargatas para obtener el perfecto look de verano.